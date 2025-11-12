Netflix hat in den USA bereits die Preise für 2025 angehoben. Was dort funktioniert, kommt erfahrungsgemäß auch zu uns. Die Frage ist nicht ob, sondern wann die deutschen Abonnenten mehr zahlen müssen. Nun haben wir den ersten Hinweis auf die neuen Euro-Preise.

Die Niederlande als Vorbote

In den Niederlanden sind die neuen Preise bereits aktiv. Das gibt uns einen guten Anhaltspunkt für die deutsche Preisgestaltung. Interessant dabei ist, dass Netflix bei unseren Nachbarn noch das alte Basisabo ohne Werbung anbietet. Das Modell wurde in Deutschland längst eingestellt, weil das werbefinanzierte Abo deutlich profitabler ist.

Überträgt man die Staffelung der neuen Preise auf den deutschen Markt, könnte die Preisstruktur bald folgendermaßen aussehen:

Netflix Standard mit Werbung steigt vermutlich auf 5,99 Euro. Das werbefinanzierte Modell bleibt der günstigste Einstieg ins Streaming-Angebot.

Netflix Standard ohne Werbung könnte auf 15,99 Euro klettern. Wer keine Unterbrechungen möchte, muss entsprechend tiefer in die Tasche greifen.

Netflix Premium mit 4K und HDR dürfte zwischen 20,99 und 21,99 Euro kosten. Hier schwankt die Einschätzung je nach Vergleichsmarkt, aber die Tendenz zeigt klar nach oben.

Diese Zahlen sind keine offiziellen Ankündigungen, sondern basieren auf den Entwicklungen in anderen europäischen Märkten. Netflix passt Preise gerne länderspezifisch an, daher sind leichte Abweichungen möglich.

Timing ist alles

Der Zeitpunkt für eine Preiserhöhung könnte strategisch gewählt sein. Mit dem Start der finalen Staffel von Stranger Things steht eines der größten Streaming-Events des Jahres bevor, was sicher auch neue Nutzer neugierig machen wird. Eine Preisanpassung in diesem Zeitfenster ergibt aus Unternehmenssicht durchaus Sinn.

Netflix hat in den vergangenen Jahren einen eigenen Rhythmus für Preisanpassungen etabliert. Wer aufmerksam verfolgt, wie der Streaming-Dienst global agiert, kann die Entwicklungen in Deutschland recht gut vorhersehen. Bis Ende des Jahres sollten wir somit mit einer offiziellen Ankündigung rechnen.