Sky Deutschland hat heute eine Content-Lizenzpartnerschaft mit Sony Pictures Television angekündigt. Der neue Deal umfasst exklusive Serien und eine umfassende Film-Bibliothek für Sky und WOW.

Sky und Sony Pictures kooperieren

Sky Deutschland und Sony Pictures haben eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Die Vereinbarung ergänzt für die kommenden Jahre das Film- und Entertainment-Angebot von Sky und dem Streaming-Dienst WOW – mit einem noch breiteren Premium-Portfolio aus exklusiven Serien, der TV- und Streaming-Premiere von „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ und beliebten Klassikern für Filmfans.

Über die Dauert der Lizenzpartnerschaft verlieren die Partien keine Silbe. Dafür erhalten wir allerdings einen kleinen Einblick, welche Inhalte zukünftig auf Sky und WOW zur Verfügung stehen. „50 Jahre Roland Kaiser – Ein Leben für die Musik“ haben wir bereits erwähnt. Dazu gesellen sich unter anderem Filme, wie z.B. „Jumanji: Welcome to the Jungle“ und „Uncharted“ oder Serien, wie z.B. „Lord of the Flies“ und „Red Eye“.