Vergangene Woche lief die neue Original-Serie „Pluribus“ auf Apple TV an. Der Schöpfer der Serie Vince Gilligan, der auch für Breaking Bad und Better Caul Saul verantwortlich ist, hat klar gestellt, dass die Serie von Menschen erschaffen wurde und KI in der Serie keinen Platz hat.

Vince Gilligan: „Pluribus wurde von Menschen erschafft“ [Apple TV]

Bereits vor dem Serienstart von Pluribus wurde die neue SciFi-Serien von Kritikern gelobt. Mittlerweile dürften sich schon zahlreiche Zuschauer auf die Serie „gestürzt“ haben und dem ein oder anderen Zuschauer dürfte eine Zeit im Abspann aufgefallen sein. Dort heißt es „Diese Serie wurden von Menschen gemacht“.

Die Botschaft ist sicherlich ein Hinweis auf den zunehmenden Einsatz generativer künstlicher Intelligenz in der Fernseh- und Filmproduktion. Dieser Trend hat in der gesamten Branche Debatten ausgelöst. Angesprochen auf KI hat Vince Gilligan gegenüber Deadline folgendes zu Protokoll gegeben.

„Ich halte nicht viel von KI (…), aber ich will großzügig sein und sagen, dass ich davon ausgehe, dass die Hauptmotivation hinter jeder neuen Technologie darin besteht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es ist nur so, dass ich mit fortschreitender Entwicklung dieser Technologie nicht erkennen kann, wie sie die Welt verbessern soll, aber vielleicht liege ich ja falsch, denn ich irre mich öfter, als ich Recht habe. Es kommt ganz darauf an, wofür man eine Technologie entwickelt, aber immer häufiger scheint es, ob explizit oder implizit, klar zu sein, dass diese Technologie dazu entwickelt wird, den Menschen Arbeit, Kreativität und schöpferisches Schaffen wegzunehmen.“

In dem Interview erklärt Gilligan weiter, das es sicherlich einen Platz für KI gibt“. Allerdings kann er sich nicht mit der Vorstellung anfreunden, diese Technologie als Ersatz für den eigentlichen kreativen Prozess einzusetzen, der für die Entwicklung einer guten Geschichte notwendig ist.

Tucked away in the #Pluribus credits, it reads, “This show was made by humans. pic.twitter.com/Mz5hZOdrxh — Cinematic Visuals (@P0eticVisuals) November 8, 2025

Alles in allem scheint Gilligan der Idee gegenüber aufgeschlossen zu sein, dass KI den kreativen Prozess bereichern könnte, solange sie nicht als Ersatz für menschliche Kreativität positioniert wird.