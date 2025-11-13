Amazon hat heute die Black Friday Woche 2025 angekündigt. Diese startet am Donnerstag, den 20. November 2025, um 00:01 Uhr. Bis zum 01. Dezember 2025 (23:59 Uhr) gibt es auf Amazon über eine Million Angebote zu entdecken. Doch schon im Vorfeld könnt ihr von den ersten Deals profitieren. Besonderes Highlight ist der Audible-Deal.

Black Friday Bei Amazon: 20. November bis 01. Dezember

Die Black Friday Woche 2025 bei Amazon findet in diesem Jahr vom 20. November bis 01. Dezember statt. Während der 12 Tage dürft ihr euch auf außergewöhnliche Geschenkideen sowie tolle Inspirationen für Weihnachten und darüber hinaus freuen – mit bis zu 45 Prozent Rabatt. Es warten eine Vielzahl von Produkten zu besonders attraktiven Preisen von Top-Marken.

Schon jetzt könnt ihr bei Artikeln des täglichen Bedarfs bis zu 40 Prozent sparen – von Kaffee über Waschmittel und Babypflege bis hin zu Snacks.

Zudem gibt es bis zu 30 Prozent Rabatt auf Produkte des täglichen Bedarfs der Amazon-Eigenmarken. Auch bei Winterartikeln von Amazon Essentials haben Kunden die Möglichkeit zu sparen und sich optimal auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten.

Audible-Deal

Ein Highlight, von dem ihr im Vorfeld bereits profitieren könnt, ist sicherlich der Audible-Deal. Ihr sichert euch 3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat und erhaltet zusätzlich noch 15 Euro Audible-Guthaben geschenkt.

Amazon Hardware

Amazon hat im Vorfeld der Black Friday Woche auch schon einen Teil der eigenen Hardware reduziert. Ein paar Highlights haben wir euch aufgelistet:

