Apple hat soeben ein Firmware-Update für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 veröffentlicht. Die neue AirPods Pro 3 Firmware trägt die Build 8B25, während die AirPods Pro 2 Firmware mit 8B21 bezeichnet wird. Zuvor wurde die Firmware für beide Modelle als 8A358 deklariert. Dieser erschien im vergangenen Monat.

AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2: Neue Firmware steht bereit

Ab sofort steht eine neue Firmware für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 auf den Apple Servern bereit. Bis dato geht Apple mit keiner Silbe darauf ein, welche Verbesserungen in dem Firmware-Update stecken.

Das Unternehmen aus Cupertino hat mit Live Übersetzung für AirPods zwar eine Neuerung für Anwender in der EU angekündigt. Diese wird allerdings erst im kommenden Monat mit iOS 26.2 und einem begleitenden AirPods-Update freigeschaltet. Aktuell befindet sich das Update in der Beta-Phase. Wir gehen davon aus, dass das aktuelle Update auf die Build 8B25 bzw. 8B21 nur ein Zwischenschritt ist. Von daher wird sich Apple zunächst auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentrieren.

Apple hatte Anfang dieses Jahres eine offizielle Anleitung veröffentlicht, wie ihr eure AirPods aktualisieren könnt. Die Kurzfassung liest sich wie folgt: Firmware-Updates können installiert werden, indem die AirPods in Bluetooth-Reichweite eines mit WLAN verbundenen iPhones, iPads oder Macs gebracht und anschließend zum Laden angeschlossen werden. Das Firmware-Update kann bis zu 30 Minuten dauern.

