Apple kündigt „Mini Apps Partner Program“ an

Apple hat das „Mini Apps Partner Program“ vorgestellt, welches sich an Entwickler richtet, die Mini-Apps über ihre Apps anbieten. Das neue Programm soll Entwicklern dabei helfen, ihr Geschäft auszubauen und die Verfügbarkeit von Mini-Apps im App Store zu verbessern.

Bei den sogenannten Mini-Apps handelt es sich abgeschlossene Anwendungen, die mit Webtechnologien wie HTML5 und JavaScript entwickelt werden. Teilnehmende Entwickler profitieren von einer reduzierten Provisionsrate von 15 Prozent auf qualifizierte In-App-Käufe. Um diese reduzierte Provisionsrate zu erhalten, müssen teilnehmende Apps bestimmte App-Store-Technologien unterstützen, darunter die Declared Age Range API und die Advanced Commerce API, um ein sicheres und reibungsloses Nutzungserlebnis für Kunden aller Altersgruppen zu gewährleisten.