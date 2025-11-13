Bevor die dritte und finale Staffel von WondLa am 26. Novemebr 2025 auf Apple TV startet, hat der Video-Streaming-Dienst nun den offiziellen Trailer zum letzten Teil der Animationstrilogie veröffentlicht.

„WondLA – Staffel 3“: Trailer ist da

Apple TV hat den epischen Trailer für das dritte und letzte Kapitel der beliebten animierten Abenteuertrilogie „WondLa“ veröffentlicht. Die Fortsetzung feiert am am 26. November 2025 ihre weltweite Premiere. Die Serie stammt von Skydance Animation und basiert auf Tony DiTerlizzis New York Times-Bestseller-Buchreihe “The Search for WondLa. Die Serie wird von Bobs Gannaway geleitet und produziert.

In der epischen letzten Staffel von „WondLa“ bricht ein Krieg zwischen Menschen und Aliens aus. Orbonas Schicksal steht auf dem Spiel, und Eva muss sich auf ihre bisher gefährlichste Mission begeben: die Rückeroberung des gestohlenen Herzens des Waldes. Auf ihrem Weg sammelt sie alte Freunde und unerwartete Verbündete für einen letzten Kampf um Orbona. Doch um Orbona zu retten, muss Eva mehr tun, als nur das Herz zu finden – sie muss zwei getrennte Welten verbinden und die ultimative Wahrheit beweisen: „Es gibt kein ‚Sie‘. Es gibt nur uns.“

Die finale Staffel der Trilogie wird mit sechs spannenden halbstündigen Episoden fortgesetzt, die von DiTerlizzi und Gannaway zusammen mit Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch sowie John Lasseter, David Ellison und Dana Goldberg von Skydance Animation produziert wurden. Als Sprecher dienen unter anderem Jeanine Mason („Roswell, New Mexico“) als Eva, Emmy-Preisträger Brad Garrett (“Everybody Loves Raymond”) als Otto, Gary Anthony Williams („Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows“) als Rovender, Alan Tudyk („Resident Alien“) als Cadmus Pryde, John Ratzenberger („Toy Story“) als Caruncle, John Harlan Kim („The Librarians“) als Hailey, Ana Villafañe („Castro’s Daughter“) als Eva 8, Peter Gallagher („The OC“) als Antiquus und viele mehr.