Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis der Apple Original-Film „The Family Plan 2“ mit Mark Wahlberg und weiteren Stars am 21. Novemeber 2025 auf dem Video-Streaming-Dienst startet. Vorab wurde nun die Weltpremiere in London auf dem roten Teppich gefeiert.

„The Family Plan 2“: Weltpremiere in London

Kürzlich feierte Apple Original Films im Curzon Mayfair Cinema in London die Weltpremiere seiner mit Spannung erwarteten Familien-Actionkomödie „The Family Plan 2“, die am Freitag, den 21. November 2025, weltweit auf Apple TV Premiere feiert.

Zu den Gästen der Weltpremiere zählten Hauptdarsteller und Produzent Mark Wahlberg sowie die Stars Michelle Monaghan, Kit Harington, Zoe Colletti, Van Crosby, Reda Elazouar, Sidse Babett Knudsen sowie Peter und Theodore Lindsay. Ebenfalls anwesend waren Regisseur und Executive Producer Simon Cellan Jones, Drehbuchautor und Executive Producer David Coggeshall, die Produzenten Don Granger, John G. Scotti und Stephen Levinson sowie weitere Gäste.

Der Film wird wie folgt beschrieben

In „The Family Plan 2“ ist Weihnachtszeit, und Dan (Mark Wahlberg) hat für seine Frau Jessica (Michelle Monaghan) und die Kinder den perfekten Urlaub im Ausland geplant – bis eine mysteriöse Gestalt aus seiner Vergangenheit (Kit Harington) auftaucht, die noch eine Rechnung offen hat. Ein internationales Katz-und-Maus-Spiel beginnt, in dem Dan und seine Familie sich durch eine Reihe von Banküberfällen, turbulenten Weihnachtsabenteuern und Verfolgungsjagden inmitten malerischer europäischer Landschaften – darunter London, der Ort der Weltpremiere – kämpfen, streiten und dabei immer enger zusammenwachsen.