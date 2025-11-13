Apple hat seine Rückgabebedingungen im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtssaison angepasst. Ungewöhnlich ist dieses Vorgehen nicht. Zum einen haben andere Online-Händler – z.B. Amazon – bereits vor kurzum ihre Rückgabebedingugen angepasst und zum anderen hat Apple selbst in den vergangenen Jahren seine Rückgabefrist für Weihnachtseinkäufe regelmäßig verlängert.

Apple verlängert Rückgabefrist für Weihnachtseinkäufe 2025

So langsam aber sicher bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest 2025 zu. Online-Händler sowie Händler vor Ort bereits sich auf die Weihnachtssaison 2025 vor und so hat Apple nun seine Rückgabebedingungen angepasst.

Qualifizierte Produkte im Apple Store Online, die zwischen 12. November 2025 und 25. Dezember 2025 ausgeliefert werden, können bis einschließlich 8. Januar 2026 zurückgegeben werden. Alle sonstigen Verkaufs‑ und Erstattungs­bedingungen des Apple Store Online bleiben für die gekauften Produkte gültig. Käufe, die per Ratenkauf getätigt wurden, sind nicht qualifiziert und unterliegen den regulären Rückgabebedingungen. Jegliche nach dem 25. Dezember 2025 getätigten Käufe unterliegen den regulären Rückgabe­bedingungen.

Was bezwecken Händler mit einer verlängerten Rückgabefrist zu Weihnachten? Kunden soll die Möglichkeit gegeben werden, frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Sollte ein Geschenk dann nicht zusagen, so habt ihr auch nach Weihnachten noch die Möglichkeit, dass Produkt zurückzuschicken. Zudem kann es auch möglich sein, dass ihr jetzt ein Produkt kauft und dieses kurz vor Weihnachten bei einem anderen Händler deutlich günstiger erhaltet. Dann habt ihr die Möglichkeit, das eine Gerät zurückzuschicken und das deutlich günstigere Produkt zu kaufen.

Vergleich lohnt in jedem Fall. So vertreibt Apple zum Beispiel auf Amazon einen eigenen Online-Shop, in dem die Preise teils mehrere hundert Euro niedriger sind, als im Apple Online Store. Bestes Beispiel hierfür ist sicherlich das MacBook Air mit M4-Chip. Bei diesem spart ihr je nach Model zwischen 200 und 300 Euro.

