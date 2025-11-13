Mit macOS Tahoe 26.2 führt Apple eine praktische Neuerung für Videokonferenzen ein. Die Funktion Edge Light verwandelt das Display eures Mac in ein virtuelles Ringlicht und sorgt damit für bessere Ausleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen.

macOS 26.2 bringt Edge Light

Edge Light zeigt auf dem Display einen hellen Rahmen entlang der Displaykanten, der euer Gesicht für die Videotelefonie ausleuchtet. Anders als ein herkömmliches Ringlicht arbeitet die Funktion deutlich intelligenter. Die Neural Engine analysiert Position, Größe und Lage eures Gesichts im Bild und passt die Beleuchtung entsprechend an. Apples Image Signal Processor übernimmt dabei die Feinabstimmung und reguliert die Helligkeit präzise entsprechend den Umgebungsbedingungen.

Apple achtet sogar auf den Mauszeiger. Sobald sich dieser dem Displayrand nähert, weicht Edge Light automatisch zurück. So bleibt der Zugriff auf Inhalte und Menüs jederzeit gewährleistet, ohne dass die Beleuchtung im Weg steht.

Ihr findet Edge Light neben den Einstellungen für Videokonferenzfunktionen wie Porträtmodus, Reaktionen und Hintergründe. Die Funktion arbeitet mit allen gängigen Videokonferenz-Apps zusammen, darunter FaceTime, WebEx und Zoom. Alle Macs mit Apple Silicon unterstützen Edge Light. Besitzer neuerer Modelle ab 2024 profitieren zudem von einer automatischen Aktivierung bei Dunkelheit. Darüber hinaus funktioniert Edge Light auch auf dem Studio Display, wenn es an einen kompatiblen Mac angeschlossen ist.

Entwickler können Edge Light ab sofort mit der aktuellen Betaversion von macOS ausprobieren. macOS Tahoe 26.2 soll im Dezember für die Öffentlichkeit freigegeben werden.