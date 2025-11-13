Am späten gestrigen Abend hat Apple die Beta 2 zu iOS 26.2 und Co. für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Mittlerweile ist die zweite Beta bereits auf zahlreichen Developer-Geräten installiert, so dass wir langsam aber sicher einen Überblick bekommen, welche Neuerungen die jüngste Beta mit sich bringt. Um euch noch einmal ins Boot zu holen, findet ihr hier die Neuerungen der Beta 1.

iOS 26.2 Beta 2: Das ist neu

Maßband-App

Die Apple Maßband-App bietet jetzt ein Liquid-Glass-Design für die Wasserwaage, mit zwei Liquid-Glass-Blasen anstelle von weißen Kreisen.

Someone at Apple is having way too much fun with Liquid Glass in iOS 26.2 beta 2 pic.twitter.com/Tybl5KpZZd — Aaron (@aaronp613) November 12, 2025

Spiele-App

Mit der Beta 2 gibt es jetzt die Möglichkeit, Spiele in der Spiele-App-Bibliothek neben Name und Zuletzt verwendet auch nach Größe zu sortieren.

CarPlay

Die CarPlay-App unterstützt das Deaktivieren angehefteter Nachrichten in der Nachrichten-App.

Menü-Animationen

Für Pop-up-Menüs, die sich über eine Schaltfläche in einer Ecke öffnen, gibt es eine schnellere, dynamischere Animation, die der Animation ähnelt, die Apple auf der WWDC gezeigt hat.

The Liquid Glass animation in iOS 26.2 beta 2 is amazing, feels like what was shown off at WWDC pic.twitter.com/J6YruZz4cR — Aaron (@aaronp613) November 12, 2025

Sicherheitsalarme

Apple stellt nun weitere Informationen zu den in der ersten Betaversion hinzugefügten erweiterten Sicherheitswarnungen bereit.