Auf die Beta 1 folgt jetzt die Beta 2. Nachdem Apple vor ein paar Tagen die Beta 1 zu iOS 26.2 veröffentlicht hatte, folgt am heutigen Abend die zweite Beta. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.2 zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 2 zu iOS 26.2 & iPadOS 26.2 frei

Mit iOS 26.1 hat Apple kürzlich ein größeres Update für iOS 26 mit verschiedenen Neuerungen und Verbesserungen freigegeben. Doch wie heißt es so schön? Nach dem Update ist vor dem Update. So arbeiten die Entwickler aktuell an dem zweiten großen iOS 26-Update und haben vor wenigen Augenblicken die Beta 2 freigegeben.

Die Beta 1 brachte bereits zahlreiche punktuelle Verbesserungen mit, um das System zu verbessern. iOS 26.2 bietet einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler, mit dem ihr die Transparenz der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anpassen könnt, der Schlafindex wurde leicht angepasst, AirPods Live Übersetzung kommt in die EU und es gibt Optimierungen für Passwörter, Erinnerungen, Freeform, Podcasts, AirDrop, Wetter und mehr.

Welche Änderungen die Beta 2 im Vergleich zur Beta 1 mit sich bringt, ist aktuell nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.

Update: Die Beta 2 zu macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, HomePod Software 26.2 und visionOS 26.2 ist ebenfalls da.