Apple hat mit zwei aktuellen iPhone-Modellen offenbar nicht den erhofften Erfolg erzielt. Wie der Leaker Fixed Focus Digital erklärt, sind sowohl das iPhone 16e als auch das iPhone Air gescheitert. Dennoch soll Apple wie geplant an Nachfolgern zu den Geräten arbeiten.

Schwache Nachfrage stoppt Produktion

Das iPhone 16e kam Anfang des Jahres auf den Markt und sollte mit einem A18-Chip, OLED-Display, C1-Modem und einer 48-Megapixel-Kamera überzeugen. Technisch solide ausgestattet, blieb der erhoffte Verkaufserfolg dennoch aus.

Beim iPhone Air sieht es nicht besser aus. Die Produktion soll laut aktuellen Gerüchten bereits Ende dieses Monats eingestellt werden. Ursprünglich hieß es, dass eine zweite Generation im September 2026 zusammen mit dem iPhone 18 Pro erscheinen wird. Laut der Publikation The Information hat Apple diesen Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie 9to5Mac jedoch anmerkt, werden die Modelle laut dem Leaker wie geplant erscheinen.

Immerhin steht fest, dass Apple weiterhin an Nachfolgemodellen arbeitet. Das iPhone 17e soll im Frühling 2026 mit dem A19-Chip und einer Dynamic Island erscheinen. Beim iPhone Air 2 plant Apple offenbar eine zusätzliche Rückkamera, einen größeren Akku und eine Vapor-Chamber-Kühlung.

Ob die Verbesserungen ausreichen, um das Interesse der Käufer zu wecken, bleibt abzuwarten. Das iPhone 17 Lineup hingegen läuft deutlich besser. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch, wobei Apple die Produktionsaufträge bereits entsprechend erhöht hat.