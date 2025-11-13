Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV (hieß damals noch Apple TV+) die zweite Staffel zu „Monarch: Legacy of Monsters“ angekündigt hat. So langsam aber sicher wird es konkreter. Nun haben die Verantwortlichen die Fortsetzung der Serie für Februar 2026 konkretisiert.

„Monarch: Legacy of Monsters – Staffel 2“ startet am 27. Februar 2026

Ehrlicherweise können wir euch zur ersten Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ nicht viel erzählen. Das Genre spricht uns nicht an und so haben wir die Godzilla-Serie bis dato schlicht und einfach links liegen lassen. Dies wird sich auch mit zweiten Staffel entsprechend fortsetzen.

Diejenigen, die die Abenteuer- und SciFi-Serie verfolgt und für gut befunden haben, können sich den 27. November 2026 rot im Kalender markieren. Apple TV hat heute nämlich eine monströse Vorschau auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel seiner Monsterverse-Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ veröffentlicht.

In den Hauptrollen sind Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett und Anders Holm zu sehen. Nach der Premiere der zehnteiligen Serie am 27. Februar 2026 folgen immer freitags bis zum 01. Mai 2026 neue Episoden.

Die zweite Staffel setzt mit dem ungewissen Schicksal von Monarch – und der ganzen Welt – ein. Die dramatische Saga enthüllt verborgene Geheimnisse, die unsere Helden (und Schurken) auf Kongs Schädelinsel wiedervereinen, sowie ein neues, mysteriöses Dorf, in dem ein mythischer Titan aus dem Meer emporsteigt. Die Nachwirkungen der Vergangenheit wirken bis in die Gegenwart und verwischen die Grenzen zwischen Familie, Freunden und Feinden – und all dies vor dem Hintergrund der drohenden Gefahr eines Titanenereignisses.