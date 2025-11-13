„SpongeBob: Burgerjagd“ (englischer Titel: „SpongeBob: Patty Pursuit„) gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Spielen auf Apple Arcade. Umso erfreulich ist es, dass Anfang Dezember die Fortsetzung des Spiels auf der Spiele-Abo-Plattform startet. Darüberhinaus stehen schon bald weitere spannende neue Spiele auf Apple Arcade bereit.

Apple Arcade: „SpongeBob: Patty Pursuit 2“ startet am 04. Dezember 2025

Kurze Frage: „Wer wohnt in einer Ananas und ist zurück für ein weiteres spannendes Abenteuer?“ Die Antwort lautet kurz und knapp: SpongeBob Schwammkopf. Anfang Dezember ehrt der beliebteste Schwamm der Welt zurück – und zwar gemeinsam mit Plankton, in der völlig neuen Fortsetzung des hochgelobten Spiels SpongeBob: Patty Pursuit. „SpongeBob: Patty Pursuit 2“ steht ab dem 04. Dezember exklusiv auf Apple Arcade zur Verfügung.

Es heißt

In diesem Krabbenburger-Abenteuer müssen SpongeBob und Plankton ihre Differenzen beiseite legen und zusammenarbeiten. Ihre Mission: Die verschwundene Frittierstation der Krossen Krabbe wiederfinden, Planktons auf mysteriöse Art und Weise verschwundene Erfindungen aufspüren und Bikini Bottom vor einem hinterhältigen Mastermind retten, dessen Identität noch im Verborgenen liegt.

Dabei könnt ihr sowohl in die Charakter von SpongeBob als auch Plankton schlüpfen. Im lokalen Koop-Modus können zusätzlich Familie oder Freunden mitspielen.

„SpongeBob: Patty Pursuit 2“ ist allerdings nicht das einzige neuen Spiel, welches in den kommenden Wochen auf Apple Arcade startet.

Das Echtzeit-Multiplayer-Action-Strategiespiel Glassbreakers: Champions of Moss für die Apple Vision Pro erscheint morgen, 13. November. Am 4. Dezember starten der entspannende PowerWash Simulator, das preisgekrönte Roguelite Cult of the Lamb Arcade Edition, Subway Surfers+, das weltweit meistgeladene Mobile Game in einer Version ohne Unterbrechungen, sowie NARUTO: Ultimate Ninja STORM+, ein 3D-Kampfspiel basierend auf der äußerst beliebten Manga- und Anime-Serie.