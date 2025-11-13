Tesla könnte noch in diesem Jahr CarPlay in seine Fahrzeuge integrieren. So berichtet Bloomberg von internen CarPlay-Tests, die Tesla derzeit durchführen soll.

Geteilte Bildschirmfläche statt Vollintegration

Anders als in vielen Fahrzeugen von Mitbewerbern wird CarPlay bei Tesla nicht den kompletten Bildschirm übernehmen. Stattdessen plant der Hersteller eine Fensterlösung, bei der Apples System parallel zur eigenen Benutzeroberfläche läuft. Tesla will sich also nicht von Apple in seinen eigenen Fahrzeugen verdrängen lassen. Entsprechend überrascht es nicht, dass nur Apples Standard-Version von CarPlay zum Einsatz kommen soll. Die erweiterte CarPlay Ultra Variante würde deutlich stärker in die Fahrzeugfunktionen eingreifen.

Dennoch würde die Integration von CarPlay einen bemerkenswerten Kurswechsel für Tesla darstellen. Bislang setzte das Unternehmen konsequent auf selbst entwickelte Software und lehnte externe Systeme ab. Neben Tesla verzichten derzeit nur wenige große Hersteller wie Rivian auf CarPlay.

Der Strategiewandel fällt in eine Phase, in der Tesla mit sinkenden Verkaufszahlen und wachsender Konkurrenz kämpft. CarPlay gilt für viele Käufer als unverzichtbares Feature. Die Integration könnte Tesla helfen, diese Kundengruppe zurückzugewinnen und den Absatz wieder anzukurbeln. Angeblich erwägt Tesla die Einführung von CarPlay in den „kommenden Monaten“, aber ein Zeitplan steht noch nicht endgültig fest, womit sich die Veröffentlichung verzögern könnte, erklärt Bloomberg.