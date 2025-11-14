Apple hat seine Apple Store App für iPhone und iPad aktualisiert. Mit dem Update passt Apple die App an das neue Liquid-Glass-Design an, welches Apple unter anderem mit iOS 26 und iPadOS 26 vorgenommen hat.

Apple Store App: Update bringt Liquid-Glass-Design

Ihr könnt nicht nur über die Apple Webseite im Apple Online Store stöbern, auch die Apple Store App bietet euch die Möglichkeit, die verschiedenen Apple Produkte zu durchstöbern und zu kaufen. Das neue App-Icon zeigt eine Einkaufstasche aus flüssigem Glas auf einem blauen Farbverlaufshintergrund. Bisher zeigte das Icon eine blaue Einkaufstasche auf weißem Hintergrund.

Zudem wurden verschiedene Designelemente innerhalb der App an das neue Liquid-Glass-Design angepasst. Ihr findet eine transparente, abgerundete Navigationsleiste mit einem Liquid Glass-Schieberegler und eine aktualisierte Suchoberfläche vor.