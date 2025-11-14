Seit April dieses Jahres ist bekannt, dass Apple TV sich den Original-Film „Come See Me in the Good Light“ sichern konnte. Ab heutigen Tag feiert der Gewinner des Sundance-Festivals seine Premiere auf dem Video-Streaming-Dienst.

„Come See Me in the Good Light“ about sofort auf Apple TV

Bei „Come See Me in the Good Light“ handelt es sich um eine ergreifende und unerwartet komische Liebesgeschichte von den Dichterinnen Andrea Gibson und Megan Falley, die mit Freude, Witz und einer unerschütterlichen Partnerschaft einer unheilbaren Krebsdiagnose begegnen. Durch Lachen und unerschütterliche Liebe verwandeln sie Schmerz in Sinn und Sterblichkeit in eine bewegende Hommage an Widerstandskraft.

„Come See Me in the Good Light“ wird von Ryan White inszeniert, der neben Jessica Hargrave, Tig Notaro und Stef Willen auch produziert. Interesse? Mit dem eingebundenen Trailer erhalte ihr einen Einblick in die Dokumentation.