Apple hat eine neue Farboption für Zubehör in sein Sortiment aufgenommen. Ab sofort finden sich im Apple Online Store und in den Filialen Zubehörprodukte in der Farbe „Dunkelkirsch“, einem satten Dunkelrot mit Bordeaux-Nuance.

„Dunkelkirsch“ im Apple Store

Die Auswahl umfasst mehrere Produkte von verschiedenen Herstellern. Darunter befinden sich bekannte Marken wie Herschel, Nimble, Zens, Cote & Ciel und Rains. Das Sortiment reicht vom Nachttisch-Ladegerät für 59,95 Euro über ein 10K Ladegerät für 89,95 Euro bis hin zu verschiedenen Cases und Taschen. Einige Produkte sind universell einsetzbar, andere speziell für bestimmte Geräte wie das 11 Zoll iPad konzipiert.

Apple hat die Verwendung des spezifischen Farbtons offensichtlich koordiniert, um ein stimmiges Gesamtbild im Store zu schaffen. Ein solches Vorgehen kennt man schon aus früheren Kampagnen. So führte das Unternehmen bereits zuvor koordinierte Farbkollektionen wie Teal, Coral und Deep Purple ein.

Die „Dunkelkirsch“-Produkte sind im Online Store ab sofort verfügbar. In den Apple Stores vor Ort kann die Auswahl jedoch variieren, da nicht jede Filiale zwangsläufig das komplette Sortiment führt. Wer gezielt nach bestimmten Produkten sucht, sollte vorab online prüfen oder direkt im Store anfragen.

Nachfolgend alle Produkte in „Dunkelkirsch“ (aktuell sind im deutschen Apple Online Store noch nicht alle Zubehörprodukte mit der neuen Farboption erhältlich):