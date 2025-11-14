Als Apple im September die neuen iPhone 17 Modelle ankündigte, brachte das Unternehmen aus Cupertino auch einen neuen 40W Dynamic Power Adapter in vereinzelten Ländern auf den Markt. Nun wird die Verfügbarkeit dieses USB-C Ladegerätes auf weitere Länder ausgeweitet.

Apples 40W Dynamic Power Adapter startet in weiteren Ländern

Apple erweitert die Verfügbarkeit seines neuen 40W Dynamic Power Adapters (maximal 60W) auf mehrere Länder, die Stecker vom Typ G verwenden. Die neue Variante des USB-C Ladegerätes verfügt über ein dreipoliges Faltdesign und unterscheidet sich mit von der ursprünglichen zweipoligen Version, die Apple im September auf den Markt gebracht hatte.

Die neue Variante des Apples 40W Dynamic Power Adapters ist in Großbritannien, Irland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Hongkong, Saudi-Arabien und Malaysia erhältlich. Zuvor wurde dieses in den USA, Kanada, China, Japan, Mexiko, Taiwan und den Philippinen eingeführt.

Der 40W Dynamic Power Adapter hat die gleiche Größe wie das 20W Ladegerät von Apple. Allerdings liefert es 40 W für schnelleres Laden und kann teilweise in kurzen Phasen bis zu 60W liefern, um das Laden noch weiter zu beschleunigen. In den USA kostet der 40W Dynamic Power Adapter 39 Dollar. Ganz ehrlich? Zu dem Preis bekommen ihr deutlich leistungsstärkere USB-C Netzteile von Drittanbietern, wie z.B. Anker oder Ugreen.

