Auch bei Happy SIM ist es nun soweit. Der Mobilfunkanbieter hat seine Black Week Angebote gestartet. Ihr erhaltet eine 15GB Allnet-Flat für 5,99 Euro mtl., eine 35GB Allnet-Flat für 6,99 Euro mtl. und eine 50GB Allnet-Flat für 8,99 Euro mtl.

Black Week bei Happy SIM: 35GB Allnet-Flat für 6,99 Euro

Ihr habt die Qual der Wahl. Happy SIM hat seine Black Week Angebote aufgelegt. Es gibt neue Tarife zu verdammt günstigen Preisen. Ihr entscheidet zwischen einer 15GB, 35GB und 50GB Allnet-Flat. Zudem wählt ihr zwischen monatlich kündbaren Tarifen und einer Laufzeit von 24 Monaten. Entscheidet ihr euch für den 2-Jahres-Tarif, so erhaltet ihr 2 Freimonate. Exemplarisch blicken wir euch die 35GB Allnet-Flat

35GB Allnet-Flat

35GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU Roaming

2 Freimonate (bei 24 Monaten Laufzeit)

6,99 Euro pro Monat

einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro

Die Tarife können ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Die Tarife von Happy SIM haben eine Preisgarantie und werden nach 24 Monaten nicht teurer-

>>> Hier geht es zur Black Week bei Happy SIM <<<