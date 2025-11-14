Auch bei Happy SIM ist es nun soweit. Der Mobilfunkanbieter hat seine Black Week Angebote gestartet. Ihr erhaltet eine 15GB Allnet-Flat für 5,99 Euro mtl., eine 35GB Allnet-Flat für 6,99 Euro mtl. und eine 50GB Allnet-Flat für 8,99 Euro mtl.
Black Week bei Happy SIM: 35GB Allnet-Flat für 6,99 Euro
Ihr habt die Qual der Wahl. Happy SIM hat seine Black Week Angebote aufgelegt. Es gibt neue Tarife zu verdammt günstigen Preisen. Ihr entscheidet zwischen einer 15GB, 35GB und 50GB Allnet-Flat. Zudem wählt ihr zwischen monatlich kündbaren Tarifen und einer Laufzeit von 24 Monaten. Entscheidet ihr euch für den 2-Jahres-Tarif, so erhaltet ihr 2 Freimonate. Exemplarisch blicken wir euch die 35GB Allnet-Flat
35GB Allnet-Flat
- 35GB 5G-Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- o2-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU Roaming
- 2 Freimonate (bei 24 Monaten Laufzeit)
- 6,99 Euro pro Monat
- einmaliger Anschlusspreis: 9,99 Euro
Die Tarife können ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Die Tarife von Happy SIM haben eine Preisgarantie und werden nach 24 Monaten nicht teurer-
