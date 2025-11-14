Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die nicht nur die Fußball-Bundesliga verfolgen, sondern auch über den Tellerrand auf ausländische Ligen blicken. Apple hat bestätigt, dass die Major League Soccer (MLS) ab 2026 zu Apple TV kommt. Aber auch schon in der laufenden Saison könnt ihr profitieren. Fußball-Fans können den Rest der Saison 2025 ebenfalls auf Apple TV verfolgen, ohne dass ein Saison Pass benötigt wird. Dies bedeutet, dass alle Apple TV Abonnenten unter anderem das as Halbfinale von Thomas Müller und seinen Vancouver Whitecaps gegen LAFC am 22. November um 6.30pm PT (23. November um 3.30 Uhr CET) verfolgen können.

Major League Soccer ab 2026 in Apple TV inklusive

Seit mehreren Jahren besitzt Apple die exklusiven Streaming-Rechte an der Major League Soccer. Bis dato war der sogenannte Major League Pass vermarktet, bei dem Nutzer gegen Gebühr die Spiele der MLS verfolgen konnten. Nun haben die Major League Soccer und Apple bekannt gegeben, dass ab 2026 alle MLS-Spiele für Apple TV-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten zum Streamen verfügbar sein werden. Dies umfasst unter anderem alle Spiele der regulären Saison, den jährlichen Leagues Cup, das MLS All-Star Game, den Campeones Cup, die Audi MLS Cup Playoffs und vieles mehr.

Fans können ohne regionale Sperren oder Einschränkungen die MLS-Spiele, Studioformate und On-Demand-Inhalte verfolgen. Diese Entwicklung vereinfacht den Zugang zur MLS für Fans in einer für den Fußball in Nordamerika wichtigen Phase, in der die Vorfreude auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wächst.

In den letzten Jahren sind mehrere namhafte Fußball-Spieler in die MLS gewechselt. Die globale Anziehungskraft von Stars wie Lionel Messi, Son Heung-Min, Thomas Müller oder Marco Reus stärkt die Liga und lenkt die Aufmerksamkeit auf den us-amerikanischen Fußball.

Apple TV hat zuletzt sein Portfolio an Sportinhalten deutlich erweitert. Wir denken an Dokumentationen, die „Friday Night Baseball“-Double Header, Formel 1-Rennen in den USA und vielem mehr auf Apple TV.