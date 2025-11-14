Der Musik-Streaming-Anbieter Spotify hat eine neue Funktion angekündigt, die euch mit kompakten Zusammenfassungen einen nahtlosen Wiedereinstieg in eure Hörbücher ermöglicht. Die Funktion fasst alle wichtigen Inhalte der bereits gehörten Kapitel als kurzes Audio zusammen – genau bis zu der Stelle, an der zuletzt pausiert wurde. So entsteht ein noch intuitiveres Hörbuch-Erlebnis.

Spotify kündigt Audiobook Recaps an

Spotify hat eine spannende neue Funktion für alle Hörbuch-Fans angekündigt. Mit „Audiobook Recaps“ erhaltet ihr kurze, präzise Zusammenfassungen bis zu der Stelle, an der sie zuletzt pausiert haben. Das Ganze funktioniert wie das bekannte „Was bisher geschah“-Segment aus TV-Serien. Ihr bekommt noch einmal die wichtigsten Handlungspunkte serviert. Dies ermöglicht einen leichten Wiedereinstieg in ein Hörbuch, ohne zurückspulen zu müssen.

So funktionieren die Audiobook Recaps

Beim Öffnen eines Hörbuchs erscheint oben auf der Seite der Recap Button – ein Fingertipp genügt, um eine kompakte Zusammenfassung der bisherigen Handlung zu hören.

Der erste Recap wird erstellt, sobald man etwa 15 bis 20 Minuten gehört hat. Danach aktualisiert das Feature die Zusammenfassung regelmäßig – immer passend zum aktuellen Fortschritt und frei von Spoilern.

Die Recaps nutzen KI-Technologie, ohne dabei Originalinhalte zu kopieren oder für KI-Trainingszwecke zu nutzen – weder die Stimmen der Sprecher noch das Original-Hörbuch werden nachgeahmt oder ersetzt.

Spotify betont, dass Audiobook Recaps in einer Beta-Phase zunächst auf iOS gestartet und für eine Auswahl englischsprachiger Titel verfügbar ist. Im weiteren Verlauf soll das Features ausgeweitet werden.