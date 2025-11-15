Im Sommer dieses Jahres gab Apple bekannt, dass Jeff Williams Ende Juli als COO zurücktreten und Ende dieses Jahres offiziell in Rente gehen wird. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen und Williams hatte seinen letzten Arbeitstag beim Unternehmen aus Cupertino.

Apple Ex-COO Jeff Williams jetzt offiziell in Rente

Viele Jahre lang verantwortete Williams die geschäftlichen Abläufe bei Apple. Im Juli dieses Jahres trat Williams als COO zurück und übergab seine Aufgaben an seinen Nachfolger Salih Khan. Nichtsdestotrotz blieb er zunächst dem Unternehmen treu, um hinter den Kulissen seine Aufgaben zu übergeben. Nun erlebte die Apple Führungskraft ihren letzten Arbeitstag, so Mark Gurman auf X.

Zum damaligen Zeitpunkt sagte Apple CEO Tim Cook über Williams

„Solange ich zurückdenken kann, arbeiten Jeff und ich zusammen, und Apple wäre ohne ihn nicht das, was es heute ist. Er hat dazu beigetragen, eine der weltweit am höchsten angesehenen globalen Lieferketten aufzubauen, die Apple Watch einzuführen und weiterzuentwickeln, die Strategie von Apple Health zu entwerfen und unser erstklassiges Designteam mit großer Weisheit, Herzlichkeit und Engagement zu leiten. Ich bin ihm für seine zahlreichen Beiträge zu Apple über all die Jahre und seine treue Freundschaft unendlich dankbar und werde es immer sein. Jeffs wahres Vermächtnis zeigt sich in dem großartigen Team, das er aufgebaut hat. Auch wenn wir ihn sehr vermissen werden, hinterlässt er die Arbeit der Zukunft in unglaublich guten Händen.“

Zuletzt wurde bekannt, dass verschiedene Aufgaben von Williams aufgeteilt werden. Die Gesundheits- und Fitnessteams berichten fortan an Apples Senior Vice President of Services Eddy Cue, die watchOS Verantwortlichkeit wechselt zu Senior Vice President of Software Engineering Craig Federighi und das Apple Watch Hardware-Team untersteht zukünftig Senior Vice President of Hardware Engineering John Trends.

In den letzten Jahren gab es mehrere sanfte Führungswechsel bei Apple. Der Hersteller aus Cupertino leitet den Übergang frühzeitig ein, um den Wechsel so unproblematisch wie möglich zu gestalten. Intern dürfte man sich auch bereits Gedanken dazu machen, wann und in welcher Form Apple CEO Tim Cook in den Ruhestand geht. Zuletzt wurde John Ternus als Nachfolger gehandelt.