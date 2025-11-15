Apple hat nach über einem Jahr intensiver Verhandlungen eine lukrative Vereinbarung mit Tencent getroffen. Allerdings ist es keine spezielle Vereinbarung zwischen Apple und Tencent, vielmehr hat Apple das „Mini Apps Partner Program“ aufgelegt, welches nicht nur Tencent, sondern zahlreichen weiteren Entwicklern zu Gute kommt. Das neue Programm ermöglicht Apple erstmals, Zahlungen innerhalb von WeChat für Mini-Apps auf dem iPhone abzuwickeln und dabei eine Provision von 15 Prozent einzustreichen. Bloomberg zufolge könnte dieser Deal dem Konzern aus Cupertino einen völlig neuen Umsatzstrom in Milliardenhöhe erschließen.

Der chinesische Markt funktioniert anders

Apple übernimmt in China künftig die Zahlungsabwicklung für Mini-Apps und Mini-Spiele, die innerhalb von WeChat auf dem iPhone vertrieben werden. Entwickler müssen dafür bestimmte technische Anforderungen erfüllen, darunter eine Funktion zur Altersprüfung, bei der Eltern die Altersgruppe ihres Kindes freigeben können.

Anders als Nutzer im Rest der Welt laden die meisten chinesischen iPhone-Besitzer selten einzelne Apps aus dem App Store herunter. Stattdessen nutzen sie bevorzugt WeChat als zentrale Plattform. Ein riesiges Netzwerk an Mini-Apps liefert alles von Messaging über Shopping bis hin zur Unterhaltung. Das geschieht innerhalb von WeChat, ohne dass Apples App Store davon etwas mitbekommt.

Bisher leiteten viele Entwickler hierbei Zahlungen an externe Systeme weiter, wodurch Apple leer ausging. Mit der neuen Vereinbarung betritt Apple nun einen lukrativen Bereich, der dem Unternehmen zuvor verschlossen blieb. Die Provision von 15 Prozent liegt zwar unter Apples üblichen 30 Prozent für App-Store-Käufe, doch die schiere Größe des WeChat-Ökosystems dürfte die Differenz mehr als ausgleichen. Analysten schätzen das Potenzial auf mehrere Milliarden Dollar jährlich.