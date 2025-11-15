Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Naturdokumentation „Born to be Wild“ angekündigt hat. Nun hat der Videostreaming-Dienst einen ersten Einblick in die Serie gegeben und gleichzeitig das Premierendatum mitgeteilt.

„Born to be Wild“ startet am 19. December 2025

Apple TV hat einen ersten Einblick in die Tierdokumentationsreihe „Born to be Wild“, die von SAG-Award-Gewinner Hugh Bonneville („Paddington“, „Downton Abbey“, “The Secret Lives of Animals”)) gesprochen wird, gegeben und gleichzeitig das Premierendatum bestätigt.

Die sechsteilige Dokumentarserie wurde über mehrere Jahre auf drei Kontinenten gedreht und begleitet sechs bedrohte Jungtiere, die in unserer Welt aufwachsen, aber dazu bestimmt sind, in ihre Heimat zurückzukehren. Von ihren frühesten Tagen bis zu ihrer Reise in die Wildnis beleuchtet die Serie die Herausforderungen, Triumphe und die Widerstandsfähigkeit, die ihr Überleben prägen – sowohl für die Tiere als auch für die außergewöhnlichen Menschen, die sich um ihre Aufzucht und ihren Schutz kümmern.

Apple Tv schreibt

Da jedes Tier seinen Platz in der Welt findet, nachdem es verwaist ist oder durch Naturschutzprogramme geboren wurde – von einem Elefantenkalb und zwei jungen Geparden bis hin zu einem Katta-Maki-Welpen, einem Kragenbärenjungen, Iberischen Luchskätzchen und geretteten afrikanischen Pinguinen – bietet „Born to be Wild“ einen intimen und emotionalen Einblick in die starken Beziehungen zwischen diesen Tieren und den heldenhaften Menschen, die sich der Aufzucht, Rehabilitation und Wiederauswilderung dieser Tiere widmen, um ihre Art zu retten

Los geht es mit „Born to be Wild“ am Freitag, den 19. Dezember.