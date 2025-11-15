Volkswagen erweitert seine myVW-App um eine Smartwatch-Unterstützung für watchOS und Wear OS. Allerdings bleibt die App und damit auch die Funktion derzeit den USA vorbehalten. Ob es auch eine Variante für den deutschen Markt geben wird, ist noch nicht bekannt.

VW-Fernbedienung per Apple Watch

Die Integration ist für die meisten Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2020 verfügbar. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Auto mit Verbrennungsmotor oder elektrischem Antrieb unterwegs ist. Notwendig ist lediglich ein aktiver Service-Plan für Connected-Car-Funktionen. Volkswagen bietet hier verschiedene Pakete wie Remote Access, Safe & Secure oder VW Vehicle Insights an. Einige dieser Pläne sind im Fahrzeugpreis enthalten, andere müssen separat über myVW+ freigeschaltet werden.

Die Basisfunktionen der Smartwatch-App umfassen das Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, das Betätigen von Hupe und Lichthupe sowie Statusabfragen zum Verriegelungszustand. Bei Verbrennern mit entsprechender Ausstattung lässt sich der Motor per Fernstart aktivieren und der Tankstand abrufen. Elektrofahrzeuge erhalten stattdessen Funktionen zum Fernstarten des Ladevorgangs, zur Überprüfung des Ladestands und zum Aktivieren der Klimaanlage.

Die Smartwatch-Funktionen wirken auf den ersten Blick praktisch. Ob sie sich im Alltag wirklich bewähren oder eher als technische Spielerei entpuppen, wird sich zeigen. Für deutsche VW-Fahrer bleibt vorerst nur die Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit hierzulande.