Wer keine Apple Watch am Handgelenk trägt, kann seine Trainings mit der Fitness-App in iOS 26 trotzdem vollständig aufzeichnen. Der Clou dabei sind externe Herzfrequenzmesser, allen voran die neuen AirPods Pro 3 (hier unser AirPods Pro 3 Test). Diese messen die Herzfrequenz direkt im Ohr und machen damit teure Brustgurte für viele Sportler überflüssig. Apple zeigt uns, wie die AirPods Pro 3 und andere Herzfrequenzmesser in der Fitness-App genutzt werden können.

Verbindung und Training starten

Die Einbindung der AirPods Pro 3 klappt genauso nahtlos wie bei der Apple Watch. Wer allerdings schon einen anderen Herzfrequenzsensor besitzt (hier unser Wahoo Trackr Test), muss mit kleineren Einschränkungen rechnen. Apple beschränkt sich auf Bluetooth und ignoriert den weit verbreiteten ANT+ Standard komplett. Das bedeutet in der Praxis, dass längst nicht jeder Brustgurt oder Armbandsensor erkannt wird.

In der Fitness-App zeigt ein kleines Symbol oben rechts, ob gerade ein Sensor verbunden ist. Bei den AirPods Pro 3 passiert das meistens automatisch, andere Geräte müssen erst manuell über die Bluetooth-Einstellungen gekoppelt werden. Sobald die Verbindung steht, schaltet die App zusätzliche Trainingsmodi frei, die ohne Pulsmessung gar nicht erst auftauchen.

Vor dem Start lassen sich konkrete Ziele definieren. Ob Kalorienverbrauch, Trainingsdauer oder Distanz, die App nimmt verschiedene Vorgaben entgegen. Besonders praktisch ist die Verknüpfung mit Apple Music. Einmal eine Wiedergabeliste ausgewählt, startet die Musik automatisch mit dem Training. Während des Workouts liefert das iPhone alle wichtigen Metriken auf einen Blick, darunter Puls, zurückgelegte Strecke, verstrichene Zeit und verbrannte Kalorien.

Wird die Verbindung zum Sensor unterbrochen, pausiert das Training automatisch. Erst wenn die Verbindung wieder steht, läuft die Aufzeichnung weiter. Das verhindert lückenhafte Daten und sorgt dafür, dass die Trainingsstatistik am Ende auch wirklich stimmt.

Apples Support YouTube-Kanal zeigt, wie das Ganze mit dem iPhone und den AirPods Pro 3 oder anderen Herzfrequenzmessern funktioniert: