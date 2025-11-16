Fußball-Fans, die auch den us-amerikanischen Fußball und die Major League Soccer verfolgen, können sich freuen. Ab dem Jahr 2026 können Apple TV Abonnenten ohne zusätzlichen Kosten (bisher wurde der MLS Season pass benötigt) alle Spiele der MLS verfolgen. Allerdings gibt es offenbar noch ein paar weitere Veränderungen. So könnte Apples Streaming-Partnerschaft mit der Major League Soccer früher als ursprünglich geplant enden.

Apples MLS Deal könnte früher als erwartet enden

Im Jahr 2022 gab Apple bekannt, dass man mit der Major League Soccer einen 10-Jahresvertreag über die weltweiten Streaming-Rechte geschlossen hat, um die Spiele der MLS zu übertragen. Aus einem aktuellen Bericht von Sportico geht her or, dass der Deal zwischen Apple und der MLS schon Ende 2029 enden könnte.

Es heißt

Die Streaming-Partnerschaft der Major League Soccer (MLS) mit Apple endet nun dreieinhalb Jahre früher als ursprünglich geplant (zehn Jahre Laufzeit). Dies bestätigten mehrere mit den Details vertraute Personen. Die Änderungen erfolgen im Zuge der Entscheidung der MLS, 2026 zu Apple TV zu wechseln und im darauffolgenden Jahr den Spielplan umzustellen. Die MLS erhält für die Saison 2026, die letzte im aktuellen Kalender, 200 Millionen US-Dollar, für die verkürzte „Sprint“-Saison 2027 dann 107,5 Millionen US-Dollar, so eine mit den Details vertraute Person. Für die Saisons 2027/28 und 2028/29 erhält sie jeweils 275 Millionen US-Dollar, sagte die Person, die aufgrund der Vertraulichkeit der Details anonym bleiben wollte. Die MLS-Besitzer wurden am Donnerstag bei den Ligatreffen in Florida über die neue Vereinbarung informiert.

Ursprünglich sollte die Partnerschaft zwischen Apple und der MLS und Apple 2023 beginnen und 2032 enden. Nun scheint das Ganze jedoch 2029 auszulaufen.

Der Vertrag beinhaltet Berichten zufolge neben der verkürzten Laufzeit weitere Änderungen:

Apple hat offenbar auf die Option verzichtet, den Vertrag nach der Saison 2027 zu kündigen.

Da im vorherigen Vertrag einige der höchsten Zahlungen erst später fällig wurden, bedeuten die neuen Konditionen „eine Erhöhung um etwa 50 Millionen US-Dollar gegenüber den Zahlungen, die die MLS bis Juni 2029 gemäß dem vorherigen Vertrag erhalten hätte“.

Sportico weist darauf hin, dass die MLS später immer noch einen neuen Vertrag mit Apple abschließen könnte, doch dieser Vertrag bietet beiden Organisationen mehr Flexibilität.

Insbesondere im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird erwartet, dass das Interesse an der MLS in Nordamerika danach steigen könnte. Anschließend kann die MLS ihre Optionen für die Zukunft anhand weiterer Daten abwägen.