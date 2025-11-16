Wie die Financial Times berichtet, treibt Apple die Vorbereitungen für einen Führungswechsel an der Spitze des Konzerns voran. Laut Insidern arbeiten der Verwaltungsrat und das Top-Management derzeit mit Nachdruck an der Nachfolgeplanung für Tim Cook.

John Ternus als wahrscheinlichster Kandidat

Als aussichtsreichster Anwärter auf die CEO-Position gilt John Ternus. Er ist derzeit Apples Senior Vice President of Hardware Engineering und hat in den letzten Jahren eine zunehmend präsente Rolle bei Apple eingenommen. Ternus soll bei Apple sehr beliebt sein und wurde bereits des Öfteren von Tim Cook, Eddy Cue und anderen Führungskräften öffentlich gelobt. Ein wichtiger Faktor ist, dass Ternus 50 Jahre alt ist. Das macht es wahrscheinlicher, dass er länger im Unternehmen bleibt als ältere Mitglieder des Führungsteams.

Die beschleunigte Nachfolgeplanung hat offenbar nichts mit der aktuellen Geschäftsentwicklung zu tun. Apple steuert auf ein starkes Jahresende zu, wobei die iPhone-Verkaufszahlen Rekordergebnisse versprechen. Eine offizielle Ankündigung wird frühestens nach dem nächsten Quartalsbericht Ende Januar erwartet, der die wichtige Weihnachtssaison abdeckt. Allerdings betonen die Informanten, dass bislang keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Der Zeitpunkt einer möglichen Bekanntgabe könnte sich somit durchaus noch verschieben.

Personelle Umbrüche in der Führungsetage

Während über die Nachfolge von CEO Tim Cook ausgiebig spekuliert wird, gerät dabei leicht aus dem Blick, dass Apple generell vor einem größeren personellen Umbruch steht. Die gesamte Führungsriege bewegt sich auf das Rentenalter zu. Die Liste der möglichen Wechsel liest sich wie ein „Who’s Who“ der Generation, die Apple seit Jahrzehnten prägt.

Katherine Adams, Chefjuristin des Konzerns, ist 61 Jahre alt. Eddy Cue, verantwortlich für die Services-Sparte, hat gerade seinen 61. Geburtstag gefeiert. Greg Joswiak aus dem Marketing und Johny Srouji aus der Hardware-Technologie sind ebenfalls 61. Selbst die jüngeren Mitglieder wie Craig Federighi, der mit 56 Jahren die Software-Entwicklung leitet, werden in absehbarer Zeit über ihre Zukunft nachdenken müssen. Tim Cook selbst ist mit 65 Jahren der älteste im Bunde.

Der Bericht der Financial Times erschien nur Stunden, nachdem Jeff Williams, langjähriger Chief Operating Officer, seinen letzten Arbeitstag bei Apple hatte. Williams hatte seine Führungsaufgaben bereits Anfang des Jahres an Sabih Khan übergeben, während seine verbleibenden Verantwortungsbereiche kürzlich auf andere Topmanager verteilt wurden.

Auch im Finanzbereich gab es zuletzt Veränderungen. Luca Maestri übergab nach langer Amtszeit die CFO-Position an Kevan Parekh, der zuvor als Vice President für Finanzplanung und Analyse tätig war. Die Personalentscheidungen deuten auf eine umfassende Verjüngung der Führungsriege hin.