Apple bereitet angeblich eine grundlegende Änderung seiner iPhone-Veröffentlichungsstrategie vor. Ab 2026 soll die klassische Veröffentlichung aufgeteilt werden, um die Einnahmen gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen und die Marktdominanz zu festigen. Gerüchte über das Ende des iPhone Air sind dabei laut Bloombergs Mark Gurman unbegründet.

Neue Veröffentlichungszyklen für das iPhone

Mark Gurman berichtet in seinem „Power On“-Newsletter über konkrete Pläne für Apples nächste iPhone-Generation. Apple wird demnach im Herbst 2026 drei Premium-Modelle vorstellen: das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und vermutlich das lange erwartete faltbare iPhone. Das Basis-iPhone 18 erscheint hingegen erst im Frühjahr 2027, begleitet von einem aktualisierten iPhone 18e und möglicherweise einem neuen iPhone Air.

Die neue Aufteilung folgt einem klaren Muster. Premium-Modelle kommen weiterhin im September, während die günstigeren Varianten ein halbes Jahr später folgen. Apple etabliert damit einen Rhythmus von fünf bis sechs iPhone-Launches pro Jahr. Gurman geht davon aus, dass diese Strategie über Jahre hinweg Bestand haben wird.

Künftig würde der Herbst also ganz dem High-End-Bereich gehören, während erschwinglichere Varianten im Frühjahr folgen. Die neue Veröffentlichungsstrategie gibt Apple mehr Flexibilität und soll die Aufmerksamkeit der Kundschaft über das ganze Jahr verteilen. Die Entscheidung, das Basis-Modell vorübergehend aus dem Rampenlicht zu nehmen, birgt jedoch auch Risiken. Der Verzicht auf ein günstigeres Modell im umsatzstarken Herbst könnte dazu führen, dass preissensible Käufergruppen abspringen und zur Konkurrenz greifen. Dabei besteht die Gefahr, dass sich das Frühjahr als weniger umsatzstarker Zeitraum für den Verkaufsstart eines Massenmodells erweist.

Die Taktik von gestaffelten Verkaufsstarts wäre jedoch nicht neu für Apple. Sie erinnert an das Vorgehen bei iPads oder Macs, wo das Unternehmen regelmäßig verschiedene Preisklassen zu unterschiedlichen Zeiten veröffentlicht.

Das iPhone Air bleibt im Programm

Gerüchte über das Ende des iPhone Air erweisen sich laut Gurman als unbegründet. Apple soll nie geplant haben, bereits 2026 eine zweite Generation zu präsentieren. Stattdessen arbeitet das Unternehmen derzeit an einem Nachfolger mit verbessertem Chipsatz. Der neue Prozessor soll im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt werden, was die Akkulaufzeit deutlich verbessern würde. Zudem wird über eine zweite Kamera spekuliert, doch das würde wahrscheinlich ein komplettes Redesign erfordern.