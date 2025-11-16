In den letzten Jahren konnte man beobachten, dass Apple den Mac Pro eher stiefmütterlich behandelt. Nun taucht das Gerücht auf, dass der Hersteller aus Cupertino den Mac Pro auf das Abstellgleis stellt und den Mac Studio favorisiert.

Mac Pro vor dem Aus – Apple konzentriert sich auf Mac Studio

Mark Gurman von Bloomberg hat die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht und mit dieser den Mac Pro thematisiert. Es heißt, dass der (ehemalige) High-End-Mac vor dem Aus steht.

Demnach ist dem Apple-Insider zu Ohren gekommen, dass Apple den Mac Pro weitestgehend angeschrieben habe, wobei die Meinung innerhalb des Unternehmens darin besteht, dass der Mac Studio die Gegenwart und Zukunft von Apples professionellem Desktop-Computing repräsentiert.

Aktuell arbeitet Apple an einem High-End M5 Ultra Chip. Es heißt jedoch, dass sich das Unternehmen derzeit „nur“ auf einen neuen Mac Studio mit diesem Chip konzentriert. Diese lässt ihn zu der Annahme kommen, dass der Mac Pro im Jahr 2026 nicht in nennenswert aktualisiert wird.

In der Tat ist der Mac Pro in den letzten Jahren „überflüssig“ geworden, da er im Wesentlichen ein größerer und teurerer Mac Studio mit PCIe-Erweiterungssteckplätzen ist. Apple hat den Mac Pro zuletzt im Juni 2023 mit dem M2 Ultra-Chip aktualisiert.