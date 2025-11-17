Vergangenen Woche kam das Gerücht auf, dass der Apple Service „Apple Fitness+“ intern auf dem Prüfstand steht und sich das Unternehmen aus Cupertino Gedanken dazu macht, wie es mit dem Abonnement weitergeht.

Apple Fitness+: So könnte es mit dem Sport-Abo weitergehen

Über das Wochenende hat Mark Gurman die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit dieser gibt er zu verstehen, dass Apple Fitness+ möglicherweise in einem neuen – breiter aufgestellten – Apple Health+ Dienst integriert werden können, der für kommendes Jahr prognostiziert ist. In dem Fall wäre Apple Fitness+ kein eigenständiger Abo-Dienst mehr.

Seit längerem wird über Apple Health+ spekuliert. Dabei soll es sich um einen KI-basierten Gesundheitscoach handeln, der Ernährungstipps ausspricht, medizinische Vorschläge unterbreitet und möglicherweise sportliche Aktivitäten empfiehlt.

Apple Fitness+ wurde im Jahr 2020 eingeführt. Der Service bietet eine Bibliothek mit von Trainern geleiteten Trainings- und Meditationsvideos in der Apple Fitness-App auf dem iPhone, iPad und Apple TV. Der Service kostet 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr. Neue Abonnenten erhalten beim Kauf eines quali­fi­zierten Geräts Apple Fitness+ 3 Monate kostenlos.. Darüberhinaus ist Apple Fitness+ Bestandteil von Apple One Premium zum Preis von 34,95 Euro pro Monat.