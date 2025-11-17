Erst Eins, dann Zwei, dann Drei. Apple hat vor wenigen Augenblicken die dritte Beta zu iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlicht. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit den kommenden X.2 Updates zu beschäftigen.

iOS 26.2 & iPadOS 26.2: Beta 3 ist da

Mit iOS 26 und iPadOS 26 hat Apple im September dieser Jahres ein großes Update für das iPhone und iPad veröffentlichte. iOS 26.1 und iPadOS 26.1 wurden zuletzt als erste größere Updates zu iOS 26 und iPadOS 26 freigegeben und nun arbeitet Apple am nächsten größeren Update.

Die Beta 1 und Beta 2 haben bereits gezeigt, wohin die Reise geht. Apple wird mit iOS 26.2 und iPadOS 26.2 zahlreiche punktuelle Anpassungen am System vornehmen. iOS 26.2 bietet einen neuen Liquid-Glass-Schieberegler, mit dem ihr die Transparenz der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm anpassen könnt, der Schlafindex wurde leicht angepasst, AirPods Live Übersetzung kommt in die EU und es gibt Optimierungen für Passwörter, Erinnerungen, Freeform, Podcasts, AirDrop, Wetter und mehr.

Welche Änderungen die Beta 3 mit sich bringt, ist aktuell nicht bekannt. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten. Die finale Version von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 wird Apple im Dezember veröffentlichen.

Update: Die Beta 3 steht auch zu macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2 und HomePod Software 26.2 bereit. Die visionOS 26.2 Beta 3 fehlt noch.