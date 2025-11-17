Klarmobil läutet die Black Week ein und hat gleich drei starke SIM-only Tarife im Vodafone-Netz aufgelegt. Ihr entscheidet zwischen einer 75GB, 100GB und 200GB Allnet-Flat. Highlight ist sicherlich die 75GB Allnet-Flat, die ihr euch für nur 9,99 Euro mtl. sichern könnt. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Zudem erhalten alle Kunden 6 Monate waipu.tv Comfort gratis.

Black Week bei Klarmobil: 75GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.

Ihr könnt bei der Black Week bei Klarmobil bis zu 60 Prozent auf den monatlichen Tarifpreis sparen. Klarmobil offeriert drei attraktive Tarife im Vodafone-Netz. Besonders spannend ist in unseren Augen die 75GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro.

75GB Allnet-Flat

75GB 5G-Datenflat

Bis zu 50MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

Vodafone-Netz

9,99 Euro pro Monat (24 Monate Laufzeit)

Kein Anschlusspreis

Reichen euch die 75GB nicht aus? So greift zur 100GB Allnet-Flat für 14,99 Euro mtl. oder die 200GB Allnet-Flat für 19,99 Euro mtl. Alle genannten Tarife könnt ihr auch als „monatlich kündbar“ buchen. Dann werden 2 Euro monatlich zusätzlich fällig. Ein Anschlusspreis fällt allerdings weiterhin nicht an.

Alle Kunden erhalten 6 Monate waipu.tv Comfort gratis. Die Option hat 6 Gratismonate und kostet danach nur 4,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

>>> Hier geht es zur Black Week bei Klarmobil <<<