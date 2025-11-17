Seit rund zwei Monaten sind sie neuen iPhone-Modelle im Handel. Während sich iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max offenbar sehr gut verkaufen, gibt es Berichte, dass die Erwartungen an das iPhone Air nicht erfüllt werden konnten und Apple die zweite Generation verschiebt. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte. Mark Gurman von Bloomberg gibt nun zum Besten, was ihm zum iPhone Air bzw. iPhone Air 2 zu Ohren gekommen ist.

Was plant Apple mit dem iPhone Air 2?

Glaubt man den Informationen von Mark Gurman, so war die zweite Generation des iPhone Air nicht wirklich für das Jahr 2026 vorgesehen. Dies wiederum wurde bedeuten, dass Apple das iPhone Air 2 nicht etwas aufgrund von schlechten Verkaufszahlen verzögert.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Apple das iPhone Air entwickelt hat, in dem Glauben, dass es 6 bis 8 Prozent der neuen iPhone-Verkäufe auf das iPhone Air entfallen. Diese Zahlen würden grob die Leistung des iPhone 16 Plus widerspiegeln.

Vor wenigen Tagen hieß es, dass die Verzögerungen beim iPhone Air 2 darauf zurückzuführen sind, dass Apple dem Gerät eine zweite Kamera verpassen möchten. Gurman ist jedoch der Meinung, dass der Hauptfokus des nächsten iPhone Air auf der Umstellung auf einen neuen 2nm-Prozessor und nicht auf strukturellen Upgrades liegen wird. Der neue 2nm-Chip wird die Akkulaufzeit des iPhone Air deutlich verbessern. Lieferkettenberichte haben weitgehend bestätigt, dass der bevorstehende A20-Chip auf dem 2nm-Prozess (N2) der zweiten Generation von TSMC basieren wird. Kommt eine Dual-Kamera? Gurman formuliert hier folgt

Das Hinzufügen einer zweiten rückwärtigen Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen ist technisch möglich, aber ich finde diese Idee seltsam. Der „Plateau“-Bereich des Telefons (wo sich die Kamera befindet) ist bereits „überfüllt“. Den gesamten Abschnitt zu überarbeiten, nur um die am wenigsten verwendete iPhone-Kamera hinzuzufügen, scheint eine Menge Arbeit für ein Telefon zu sein, das nur wenige Leute kaufen. Sinnvoll wäre das nur, wenn das Design mit der Dual-Kamera des faltbaren iPhones irgendwann auch in Standardmodellen Einzug hält.

Der Apple-Insider rechnet damit, dass Apple im Herbst 2026 das iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Im Frühjahr 2027 sollen das iPhone 18, iPhone 18e und möglicherweise das iPhone Air 2 folgen. Dieses Muster soll sich über die nächsten Jahre fortsetzen, wobei Apple jährlich zwischen fünf und sechs neue Modelle auf den Markt bringen wird.