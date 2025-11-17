Apple plant womöglich keine grundlegende Neugestaltung seiner Smartwatch für die kommenden Jahre. Laut dem Leaker Instant Digital wird die Apple Watch auch 2026 weitgehend ihr aktuelles Erscheinungsbild beibehalten. Ein umfassendes Redesign sei erst 2028 zu erwarten, also ein Jahr nach der Veröffentlichung des iPhone 20.

Vorerst kein neues Design

Die Aussage des Leakers dämpft frühere Spekulationen über baldige Veränderungen für die Apple Watch. Im August berichtete DigiTimes noch von signifikanten Änderungen am Gehäuse für 2026, die mit neuen Sensoren zusammenhängen sollten. Viele vermuteten dahinter Apples Arbeit an einer nicht-invasiven Blutzuckermessung. Die Technologie muss allerdings noch deutlich kompakter werden, bevor sie für Apple marktreif ist.

Auch wenn die Aussicht auf ein neues Design etwas weiter in die Ferne rückt, experimentiert Apple durchaus mit Neuerungen. Bloombergs Mark Gurman hatte bereits vor längerer Zeit über ein schlankeres Gehäuse und ein magnetisches Armbandsystem berichtet. Die Apple Watch Series 10 brachte tatsächlich ein dünneres Design, das beschriebene Armband blieb jedoch aus. Auch die Series 11 lieferte keine weiteren Designänderungen. Geleakte Codeschnipsel deuten jedoch auf Touch ID für die 2026er Modelle hin. Dabei soll Touch ID unter das Display wandern, was wahrscheinlich keine sichtbaren Veränderungen nach sich ziehen wird.

Instant Digital hat eine gemischte Erfolgsbilanz. Der Leaker lag mit Details wie dem gelben iPhone 14 und dem Titanium Milanese Loop für die Apple Watch Ultra 2 richtig, es gab aber auch einige Leaks, die sich nicht erfüllt hatten. Wenn er dieses Mal recht behält, bedeutet das für uns, dass wir in den nächsten Jahren keine optische Revolution am Handgelenk erwarten sollten. Es wäre nicht überraschend, wenn Apple auf kontinuierliche Verbesserungen statt auf spektakuläre Designsprünge setzen würde.