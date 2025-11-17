Im vergangenen Jahr hat DAZN mit der Fanzone ein interaktives Tool gelauncht, das es Fans und Zuschauern auf DAZN erlaubt, während der Live-Übertragungen der Bundesliga und UEFA Champions League in den direkten Meinungsaustausch zu gehen, an Umfragen und Gewinnspielen teilzunehmen und sogar direkten Einfluss auf die Übertragung zu nehmen. Nun zieht der Sport-Streaming-Dienst ein erstes Fazit.

DAZN: Fanzone kann Nutzer überzeugen

DAZN zieht ein erstes Zwischenfazit zur Fanzone. Mit dem Launch der Bundesliga Konferenz, dem erfolgreichen Start der UEFA Champions League in die Saison 2025/26 sind die Nutzungszahlen der FanZone weiter angestiegen. Das Feature überzeugt interessierte Fans als Diskussions- und Meinungsplattform, dient DAZN als Engagement-Treiber und bietet Marken ein innovatives Umfeld zur Positionierung der eigenen Brand.

>>> Hier geht es direkt zum DAZN Angebot <<<

Seit ihrem Start hat sich die FanZone auf DAZN als interaktive Second-Screen-Plattform etabliert. Die FanZone-Aktivierungen rund um die ersten beiden Spieltage der UEFA Champions League zeigen eindrucksvoll, wie digitale Formate Fans begeistern und Marken sichtbar machen. Interaktive Features wie Live-Votings, Quizzes, Challenges und Chat-Elemente sorgten für hohe Beteiligung und Begeisterung. Besonders erfolgreich waren die Umfragen, die zu einer Engagement-Rate von bis zu 24 % führten – mit 32.000 abgegebenen Stimmen bei einem Spiel mit 151.000 Teilnehmern.

Nach den ersten beiden Spieltagen der UEFA Champions League verzeichnete die DAZN FanZone beeindruckende Zahlen:

942.000 FanZone-Teilnehmer

7 Mio. Zuschauer über sechs Events

19 Mio. Markenimpressionen

1.200.000 Fan-Engagements

Engagementrate: 19 % (Benchmark: 11 %)

Die Bundesliga Konferenz & alle Ligaspiele in voller Länge im Re-Live ab 9,99 € pro Monat

Fans können die Bundesliga-Konferenz sowie alle Spiele der besten internationalen Fußball-Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1 sowie Frauenfußball mit der Frauen-Bundesliga für aktuell nur 9,99 Euro im „Super Sports“-Paket erwerben – nur für kurze Zeit. Darüber hinaus enthält das Angebot noch mehr Multisport-Angebote mit Spitzensport aus der NFL, Kampfsport mit der UFC und PFL sowie vieles mehr. Wer zusätzlich die UEFA Champions League und alle Sonntagsspiele der Bundesliga verfolgen möchte, kann dies über „Unlimited“ ab 34,99 Euro tun.