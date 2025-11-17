Vor genau fünf Jahren läutete Apple eine neue Ära ein. Am 17. November 2020 kamen die ersten Macs mit M1-Chip in den Handel. Greg Joswiak, Marketingchef von Apple, würdigte diesen Meilenstein heute auf Social Media und zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung. Die Transformation durch Apple Silicon habe Performance, Akkulaufzeit und Design des Mac grundlegend verändert.

Fünf Jahre Apple Silicon auf dem Mac

Tatsächlich markierte der M1 einen technischen Quantensprung. Nach jahrelangen Spekulationen hatte Apple im Juni 2020 auf der WWDC seine Pläne offengelegt. Die gesamte Mac-Produktlinie sollte von Intel-Prozessoren auf hauseigene Chips umgestellt werden.

Die ersten drei M1-Macs kamen in vertrauter Hülle daher. Das MacBook Air, das 13 Zoll MacBook Pro und der Mac mini übernahmen ihre Gehäuse direkt von den Intel-Vorgängern. Apple wählte bewusst diesen Weg, um potenziell skeptische Kunden nicht mit zu viel Neuem zu überfordern. Als die ersten Benchmark-Ergebnisse eintrafen, löste sich jede Skepsis in Wohlgefallen auf. Die neuen Macs liefen nicht nur schnell, sondern übertrafen ihre Intel-Pendants deutlich. Selbst Software, die noch für Intel kompiliert war und über die Übersetzungsschicht Rosetta lief, arbeitete reibungslos.

Apple erneuerte in den Folgejahren nahezu jedes Mac-Modell und passte die Designs an Apple Silicon an. Mit dem Mac Studio kam sogar eine komplett neue Kategorie hinzu. Die Kombination aus leistungsstarken sowie effizienten Chips und frischen Designs ließ die Mac-Verkäufe in die Höhe schnellen.

Der Vorteil lag auf der Hand. Apple hatte bereits ein Jahrzehnt Erfahrung mit der Entwicklung eigener Chips für iPhone und iPad gesammelt. Das Know-how und der Wechsel von Intel zu eigenen Chips zahlten sich aus. Auch wenn der Umstieg schon lange vollbracht ist, so hat Apple immer noch Intel-Macs unterstützt. Nun wird mit macOS Tahoe der endgültige Abschied der Intel-Macs eingeleitet. So kündigte Apple an, dass dies die letzte Version sein wird, die Intel-Macs unterstützen wird.

Zur Feier des fünften Geburtstags des M1-Chip schrieb Greg Joswiak auf X:

„Kaum zu glauben, dass es schon fünf Jahre her ist, seit Apple Silicon den Mac revolutioniert hat. Die Leistung, die Akkulaufzeit, die neuen Designs, die erstaunlichen Funktionen und die damit ermöglichte Kreativität der Nutzer sind bemerkenswert. Die Auswirkungen sind enorm, und der Mac war noch nie besser!“