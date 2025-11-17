Nach fast einem Jahrzehnt Diskussion gibt es jetzt Klarheit für Balkonkraftwerke. Die DIN VDE V 0126-95 erscheint im Dezember 2025 und definiert erstmals verbindlich, wie Steckersolargeräte beschaffen sein müssen. Der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Zwei Normenentwürfe, mehr als 1.250 Einsprüche und am Ende sogar ein Schlichtungsverfahren zeigen, wie umstritten das Thema war.

Warum dauerte das so lange?

Auf der einen Seite standen Sicherheitsbedenken rund um Stromschläge, Brandgefahr und überforderte Hausleitungen. Auf der anderen Seite sollen Verbraucher möglichst einfach selbst Strom erzeugen können, ohne gleich einen Elektriker beauftragen zu müssen. Besonders heftig wurde über den passenden Steckertyp gestritten. Was klingt wie ein Randthema, berührt tatsächlich die Kernfrage: Darf Energiewende unkompliziert sein?

Diese Leistungsgrenzen gelten jetzt

Die frische Norm lehnt sich an bestehende Regeln für kleine Stromerzeugungsanlagen an. Der Wechselrichter darf maximal 800 VA ins Netz einspeisen. Bei den Solarmodulen selbst wird differenziert. Wer den klassischen Schuko-Stecker verwendet, bleibt bei 960 Wp Modulleistung. Das sind die Basis-800 Watt plus einem Toleranzpuffer von 20 Prozent. Deutlich großzügiger wird es mit speziellen Energiesteckern wie dem Wieland-System. Hier sind bis zu 2.000 Wp erlaubt. Wer also in bessere Anschlusstechnik investiert, darf mehr Module aufs Dach oder den Balkon packen.

Grauzone wird weiß

Der eigentliche Durchbruch liegt woanders. Normale Haushaltssteckdosen waren faktisch längst im Einsatz, normativ aber nirgendwo richtig verankert. Tausende Balkonkraftwerke hängen bereits am Schuko, technisch funktioniert das meist problemlos. Nur rechtlich war die Lage schwammig. Das ändert sich jetzt. Die Produktnorm erlaubt den Schuko-Anschluss offiziell, sofern mechanische oder elektromechanische Schutzmechanismen vorhanden sind. Wer ehrlich ist, weiß aber auch, dass manche bereits eingesetzte Anlagen mit mehr Leistung als künftig erlaubt laufen. Die Norm schafft zumindest einen verlässlichen Rahmen für Neuinstallationen.

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), BP2700 (2680Wh), 4× 500W... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...