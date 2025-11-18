Seit vielen Jahren ist Sneaky Sasquatch in den Apple Arcade Charts zu finden. Dies dürfte ein Grund dafür gewesen sein, dass Apple das Entwicklerstudio hinter dem Spiel übernommen hat. Nun hat Apple ein iMessage-Sticker-Pack für das Abenteuerspiel mit dem „heimlichen Blödsinn“ veröffentlicht.

Apple veröffentlicht iMessage-Sticker-Pack für „Sneaky Sasquatch“

iMessage Apps bzw. Sticker Packs für iMessage sind nicht wirklich neu. Nach anfänglicher Euphorie ist das Ganze zuletzt allerdings abgeebbt und nur noch wenige Drittanbieter haben entsprechende Inhalte veröffentlicht.

Nun hat Apple die Sticker Packs für iMessage wieder entdeckt und für Sneaky Sasquatch entsprechende Sticker veröffentlicht. Das Stickerpaket bietet über 50 iMessage-Sticker zum Spiel, von denen viele den titelgebenden Sneaky Sasquatch zeigen, der verschiedene Emotionen im Stil von Standard-Emojis ausdrückt.