Apple hat seiner Sports-App ein Update verpasst. Bevor ihr allerdings zur euphorisch werdet, sei gesagt, dass das Update die Apple Sports App „nur“ in weiteren europäischen Ländern verfügbar macht.

Apple Sports App in weiteren europäischen Ländern verfügbar

Die Apple Sports App wurde ursprünglich im Februar 2024 freigegeben. Seit September 2025 steht sie auch deutschen Nutzern zur Verfügung. Nun erfolgt die nächste Expansion. Ab sofort kann die App in Version 3.5 aus dem App Store heruntergeladen werden.

Aus den Release Notes geht hervor, dass die Apple Sports App ab sofort in weiteren europäischen Ländern verfügbar ist, darunter Belgien, Kroatien, Tschechien, die Niederlande, Luxemburg, Polen, Ungarn, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Serbien, Griechenland, Estland, Lettland, Rumänien und Ukraine.

Mit der Apple Sports App erhaltet ihr Echtzeit-Updates mit Live-Aktivitäten auf eurem Sperrbildschirm oder auf Spieleseiten mit Quoten, Spielstatistiken, Spielereignissen und mehr. Die App enthält die 1. Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, EFL Cup, Europa League, F1, FA Cup, FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, Leagues Cup, LIGA MX, Ligue 1, Ligue 2, College-Basketball Herren, Herrentennis, MLB, MLS, NASCAR, NBA, NFL, NHL, NWSL, Primeira Liga, Premier League, Segunda División, Serie A, Serie B, WNBA, Champions League Damen, College-Basketball Damen und Damentennis.