Crash – eine Marke von Klarmobil – hat seine jährliche Black Week Aktion gestartet. Insgesamt drei Tarife stehen im Telekom-Netz zur Auswahl. Highlight ist eine 30GB Allnet-Flat für nur 8,99 Euro mtl. und 0 Euro Anschlusspreis.

30GB Telekom Allnet Flat für 8,99 Euro

Ab sofort starten crash mit einem richtig starken Tarifportfolio im Telekom-Netz in die heiße Phase der Black Week. Ihr entscheidet zwischen einer 30GB-, 75GB- und 100GB Allnet-Flat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu.

30GB Allnet-Flat

30GB 5G-Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

8,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Reichen euch die 30GB nicht? So entscheidet euch für die 75GB Allnet-Flat für 12,99 Euro mtl. oder die 100GB Allnet-Flat für 16,99 Euro mtl. Die Crash-Tarife können ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Wie eingangs erwähnt, erhalten alle Kunden 3 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu. Die Option kostet danach 4,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Solltet ihr waipu.tv nicht benötigen, so kündigt am Besten nach Ablauf der 3 Monate, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

>>> Hier geht es zur Black Week Aktion bei Crash <<<