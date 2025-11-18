Crash – eine Marke von Klarmobil – hat seine jährliche Black Week Aktion gestartet. Insgesamt drei Tarife stehen im Telekom-Netz zur Auswahl. Highlight ist eine 30GB Allnet-Flat für nur 8,99 Euro mtl. und 0 Euro Anschlusspreis.
30GB Telekom Allnet Flat für 8,99 Euro
Ab sofort starten crash mit einem richtig starken Tarifportfolio im Telekom-Netz in die heiße Phase der Black Week. Ihr entscheidet zwischen einer 30GB-, 75GB- und 100GB Allnet-Flat. Ein Anschlusspreis fällt nicht an. Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu.
30GB Allnet-Flat
- 30GB 5G-Datenvolumen
- Bis zu 50MBit/s
- Telekom-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- 8,99 Euro pro Monat
- Kein Anschlusspreis
Reichen euch die 30GB nicht? So entscheidet euch für die 75GB Allnet-Flat für 12,99 Euro mtl. oder die 100GB Allnet-Flat für 16,99 Euro mtl. Die Crash-Tarife können ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden. Wie eingangs erwähnt, erhalten alle Kunden 3 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu. Die Option kostet danach 4,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Solltet ihr waipu.tv nicht benötigen, so kündigt am Besten nach Ablauf der 3 Monate, so dass keine weiteren Kosten entstehen.
