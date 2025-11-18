Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 3 zu iOS 26.2 und Co. veröffentlicht. Die jüngste Beta ist mittlerweile auf dem ein oder anderen iPhone gelandet und so zeichnet sich ab, welche Veränderungen das Unternehmen im Vergleich zur Beta 2 vorgenommen hat. Um euch noch einmal auf Ballhöhe zu bringen, könnt ihr hier und dort die Neuerungen der Beta 1 und Beta 2 einsehen.

iOS 26.2: Beta 3: Das ist neu

AirDrop

Mit der Beta 3 führt Apple eine neue AirDrop-Funktion ein. Ihr könnt einen AirDrop-Code erzeugen und diesen mit einem unbekannten Kontakt teilen, um einen 30-tägigen AirDrop-Austausch mit der Person zu ermöglichen. Alle Personen, mit denen ihr einen AirDrop-Code teilt, sind in den Einstellungen sichtbar und können dort verwaltet werden.

iOS 26.2 beta 3 adds a new setting for “Manage Known AirDrop Contacts” You will automatically appear for 30 days to people you have shared a one-time code with. pic.twitter.com/ywclDDOLth — Aaron (@aaronp613) November 17, 2025

Bluthochdruck-Benachrichtigungen

Bluthochdruck-Benachrichtigungen können zukünftig über eine neue API ausgelesen werden. Apps können eine Autorisierung anfordern, um entsprechende Benachrichtigungen der Apple Watch auslesen zu können.

Privatsphäre

Wenn ihr nach der Installation von iOS 26.2 zum ersten Mal euren Apple Account in den Einstellungen öffnet, seht ihr einen Meldung, die euch darüber informiert, dass die Datenschutzhinweise von Apple für Apple-Konten aktualisiert wurden, um besser zu erläutern, wie personenbezogene Daten von Apple erfasst und verwendet werden.

Seitliche Taste

Es deutet sich an, dass Apple mit dem Update auf iOS 26.2 die Grundlage schafft, um in Japan und möglicherweise auch in der EU, die seitliche Taste mit einem alternativen Sprachassistenten zu belegen. Aktuell wird Siri aktiviert, wenn ihr die seitliche Taste drückt und gedrückt haltet. Zukünftig können – zumindest in einigen Regionen – über die seitliche Taste auch Gemini, Alexa oder welcher Sprachassistent auch immer aktiviert werden.

Liquid Glass

Apple nimmt weiterhin einen Feinschliff am neuen Liquid Glass Design vor. Bei Verwendung der neuen Liquid Glass-Option „Tinted“, die die Transparenz verringert, wird darauf hingewiesen, dass die Option „Tinted“ nicht gleichzeitig mit den Bedienungshilfen-Einstellungen „Transparenz reduzieren“ und „Kontrast erhöhen“ verwendet werden kann.

In iOS 26.2 beta 3, the Liquid Glass animation feels smoother than beta 2 pic.twitter.com/NyFV8AKulz — Aaron (@aaronp613) November 17, 2025

Zudem scheinen die Animationen noch einmal etwas flüssiger zu sein, als unter der Beta 2.

iOS 26.2 beta 3 tweaks the Liquid Glass animations in the Measure app pic.twitter.com/dBa8UPCWHa — Aaron (@aaronp613) November 17, 2025

Spiele-App

Die Spiele-App bietet seit der iOS 26.2 Beta 3 einen neuen Wilkommensbildschirm, der euch die Neuerungen aufmerksam macht, die das X.2 Update mit sich bringen, einschließlich Optionen zum Filtern der Spielebibliothek, einer verbesserter Unterstützung für die Navigation der Spiele-App mit einem Controller und Echtzeit-Aktualisierung der Herausforderungspunkte während des Spiels.

Erinnerungen

Auch die Erinnerungen-App erhält einen neuen Wilkommensbildschirm, der euch auf die Neuerungen aufmerksam macht, so Macrumors. Dazu zählen ein Alarm für dringende Erinnerungen, eine Snooze-Funktion und Live-Aktivitäten für Erinnerungen, die ihr zum „schlummern“ geschickt habt.

Multitasking unter iPadOS 26.2

In der dritten Betaversion von iPadOS 26.2 fügte Apple eine Option hinzu, mit der Apps aus der App-Mediathek, dem Dock und Spotlight per Drag & Drop in Slide Over- und Kachelansichten gezogen werden können. Damit bringt Apple verschiedene Funktionen zurück, die beim Übergang von iPadOS 18 zu iPadOS 26 „verloren“ gingen.