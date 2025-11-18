Apple hat im Laufe des gestrigen Abends die Beta 3 von iOS 26.2 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Die offensichtlichen Neuerungen, die die Beta 3 mit sich bringt, haben wir hier für euch hinterlegt. Auf eine Veränderung, die das kommende X.2 Update im Gepäck hat, möchten wir noch einmal explizit drauf eingehen. Es geht um den Sprachassistenten Siri. Dieser scheint sich zukünftig, zumindest in einem Land, durch einen Drittanbieter-Assistenten ersetzen zu lassen.

iOS 26.2 ermöglicht einigen Nutzern, Siri durch einen Drittanbieter-Assistent zu ersetzen

Als Apple gestern Abend die iOS 26.2 Beta 3 veröffentlichte, tauchte zunächst das Gerücht auf, dass sich Siri innerhalb der EU durch einen Drittanbieter ersetzen lässt. Durch das Drücken und Gedrückthalten der seitlichen Taste am iPhone würde dann Gemini, Alexa oder ein anderen Drittanbieter-Assistent statt Siri aktiviert.

Nun zeichnet sich allerdings ab, dass diese Neuerungen nicht für die EU, sondern für Japan vorbereitet wird. In der Entwickler-Dokumentation heißt es

In Japan ist es üblich, die Seitentaste des iPhones mit einer Aktion zu belegen, die Deine sprachbasierte Konversations-App sofort startet. Nutzer erwarten, dass die Sprachdialogfunktion direkt nach dem Starten Deiner App über die Seitentaste verfügbar ist. Stellt daher sicher, dass sie diese Funktion sofort nutzen können, indem Sie beispielsweise mit AVFoundation eine Audiositzung starten.

Die Formulierungen im Programmcode lassen vermuten, dass das iPhone es Nutzern ermöglichen wird, über die Seitentaste eine andere App zu aktivieren, so Macrumors. Einige dieser Code-Schnipsel lesen sich wie folgt:

Drücken und Gedrückhalten, um zu sprechen ist nicht verfügbar, solange die Seitentaste %@ zugewiesen ist.

Einstellungen für die Seitliche Taste

Andere Standard-Seitentasten-App auswählen

Die Standard-Seitentasten-App kann nicht ausgeblendet werden. Du kannst Deine Standard-Apps in den Einstellungen ändern.

Die Standard-Seitentasten-App kann nicht gesperrt werden. Du kannst Deine Standard-Apps in den Einstellungen ändern.

%@ kann nicht mehr mit der Seitentaste verwendet werden. Wende Dich für weitere Informationen an den App-Entwickler.

%@ ist in Ihrer Region nicht mit der Seitentaste verfügbar.:

Dieser Code befindet sich in Apples internen Siri-Frameworks, was darauf hindeutet, dass die Änderung mit Sprachassistenten zusammenhängt. Zudem wird ein langer Tastendruck erwähnt. Die aktualisierte Funktion ermöglicht es Nutzern in Japan, Gemini, Alexa oder eine andere Sprachassistenten-App anstelle von Siri beim Gedrückthalten der Seitentaste zu starten.

Im August dieses Jahres verabschiedeten japanische Regulierungsbehörden den Mobile Software Competition Act. Dieser verpflichtet Apple, Drittanbieter-Apps Zugriff auf Kernfunktionen des Betriebssystems, einschließlich Sprachassistenten, zu gewähren. Es legt ausdrücklich fest, dass Plattformbetreiber ihre eigenen Dienste nicht beim Zugriff auf virtuelle Assistenten oder bei Interaktionen auf Hardwareebene bevorzugen dürfen.

Die neuen japanischen Richtlinien treten im Dezember 2025 in Kraft. Daher ist es naheliegend, dass die Funktionalität mit iOS 26.2 eingeführt wird.