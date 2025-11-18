Mit der Freigabe von iPadOS 26 sind ein paar Multitasking-Funktionen auf dem iPad auf der Strecke geblieben. Am markantesten war sicherlich, dass Apple beim Umstieg von iOS 18 auf iPadOS 26 auf die Funktion „Slide Over“ verzichtet hat. Gleichzeitig muss man allerdings festhalten, dass Apple mit dem Update auf iOS 26 ein komplett neues Multitasking und Fenstermanagement eingeführt hat, welches das iPad-Erlebnis deutlich erhöht. Nach und nach bringt Apple nun die Slide-Over-Funktion zurück. Nun hat die iPadOS 26.2 Beta 3 das nächste „Puzzlestück“ im Gepäck.

iPadOS 26.2 Beta 3 bringt weitere Verbesserungen für Slide Over

Apple setzt zwar seit iPadOS 26 auf ein neues Multitasking und Fenstermanagement, wurde jedoch dafür kritisiert, dass die Slide Over Funktion verschwand. Diese kehrte grundsätzlich mit dem Update auf iPadOS 26.1 zurück, allerdings nicht im vollen Umfang. Mit der jüngsten Beta 3 zu iPadOS 26.2 verfeinert Apple weiter die Funktion, damit der alte iOS 18 Funktionsumfang wieder hergestellt wird.

Ihr könnt eine App aus dem Dock, der Spotlight-Suche oder der App-Mediathek ganz nach links oder rechts an den Bildschirmrand für den Slide-Over-Modus, oder links oder rechts für die Split- bzw. Kachelansicht, oder mittig für ein größeres oder kleineres Fenster ziehen. Dabei helfen euch visuelle Hinweise, ob sich eine App links, rechts oder im Slide-Over-Modus befindet.

Falls ihr bereits eine App in Slide Over geöffnet habt oder zwei Apps in der Kachelansicht angezeigt werden, könnt ihr eine weitere App über eine der bestehenden Apps ziehen, um die neue App an deren Position zu platzieren. Anders als bei iPadOS 18 bleibt die vorherige App geöffnet, sodass ihr zu dieser zurückkehren könnt, wenn ihr die neue App schließt.