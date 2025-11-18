Das iPhone hatte in der Vergangenheit nicht immer einen einfachen Stand in China. Neben regulatorischen Hürden hatte Apple auf dem preissensiblen Markt auch mit der günstigeren Konkurrenz zu kämpfen. Doch nachdem sich das Unternehmen dem chinesischen Subventionsprogramm angeschlossen hatte, begannen sich die iPhone-Verkäufe zu erholen. Den bisherigen Höhepunkt erlebte Apple nun im Oktober mit dem iPhone 17.

Das iPhone 17 wird in China zum Verkaufsschlager

Apple erlebt einen bemerkenswerten Aufschwung in China. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die iPhone-Verkäufe laut Counterpoint Research im Oktober um satte 37 Prozent, getrieben durch die anhaltend starke Nachfrage nach den neuen iPhone 17 Modellen.

Noch beeindruckender als das reine Wachstum ist der erreichte Marktanteil. Im Oktober war jedes vierte in China verkaufte Smartphone ein iPhone. Das ist ein Meilenstein, den Apple seit 2022 nicht mehr erreichen konnte. Damals war das Premium-Segment allerdings noch deutlich weniger umkämpft als heute. Alle drei Modelle der iPhone 17 Familie legten kräftig zu, wobei das Standard-Modell iPhone 17 die Verkaufszahlen anführte und zusammen mit den Pro-Varianten ein Wachstum im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich erzielte.

Bei aller Euphorie bleibt die Situation jedoch angespannt. Die für den 25. November erwartete Markteinführung der Huawei Mate 80 Serie könnte Apples Momentum bremsen, gibt Counterpoint-Analyst Ivan Lam zu bedenken. Allerdings sieht er das Unternehmen derzeit auf einer so starken Welle, dass ein plötzlicher Einbruch unwahrscheinlich erscheint.

Der chinesische Smartphone-Markt insgesamt wuchs im Oktober um acht Prozent, wobei neben Apple auch heimische Hersteller wie Xiaomi profitierten.