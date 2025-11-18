Apple hat soeben die zweite öffentliche Beta zu iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, tvOS 26.2, HomePod Software 26.2 und watchOS 26.2 veröffentlicht. Damit erhalten freiwillige Teilnehmer eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.2 Updates zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Public Beta 2 zu iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 und Co.

Teilnehmer ab Apple Beta Programm haben ab sofort die Möglichkeit, sich die zweite öffentliche Beta zu OS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2, tvOS 26.2, HomePod Software 26.2 und watchOS 26.2 herunterzuladen und zu installieren. Dabei entspricht die heutige Public Beta 2 der gestern erschienenen Beta 3.

Welche Neuerungen die Beta 1, Beta 2 und Beta 3 mit sich bringen, haben wir euch in gesonderten Artikeln aufgeführt. Apple nimmt Optimierungen am Liquid Glass Design vor und verbessert verschiedene hauseigene Apps. Highlight ist sicherlich die Einführung von Live Übersetzung mit AirPods in der EU.

Mit der finalen Freigabe von iOS 26.2 und Co. wird im Laufe des Dezembers gerechnet.