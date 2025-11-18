Sky läutet am heutigen Tag seine Black Friday Angeboten ein und hat gleich zwei spannende Deals aufgelegt. Das „Sky Entertainment Plus, Cinema Sport“-Angebot umfasst Filme, Serien inkl. Netflix und Sport, während „Alles von Sky“ die Fußball-Bundesliga, Filme, Sport und Serien inkl. Netflix umfasst.

Sky Komplett (inkl. Bundesliga, Sport, Filme, Netflix) nur 38,99 Euro mtl.

Ab sofort und zeitlich befristet laufen die Black Week Angebote bei Sky. Dabei stehen zwei Deals im Mittelpunkt.

Sky Entertainment Plus, Cinema und Sport

Sky Stream

Sky Entertainment Plus

Netflix Standard mit Werbung

Sky Cinema inkl. Paramount+

Sky Sport (Formel 1, MotoGP, Tennis und mehr)

Alle Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga

nur 19,99 Euro mtl. (in den ersten 12 Monaten, danach 58 Euro mtl. und monatlich kündbar)

Alles von Sky – Entertainment Plus, Bundesliga, Sport, Cinema

Sky Stream

Sky Entertainment Plus

Netflix Standard mit Werbung

Sky Cinema inkl. Paramount+

Sky Fußball-Bundesliga

(alle Bundesliga Freitags- und Samstagspiele + alle Spiele der 2. Bundesliga)

Sky Sport (Formel 1, MotoGP, Tennis und mehr)

nur 38,99 Euro mtl. (in den ersten 24 Monaten, danach 75 Euro mtl. und monatlich kündbar)

Egal, für welchen der beiden Sky Black Friday Angebote ihr euch entscheidet, der Preis kann sich so oder so sehen lassen. Insbesondere Sky Komplett inkl. Fußball-Bundesliga, Filme, Sport und Serien inkl. Netflix für nur 38,99 in den ersten zwei Jahren kann sich in unseren Augen sehen lassen.

>>> Hier geht es direkt zu den Sky Black Friday Angeboten <<<