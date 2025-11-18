Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 06. Dezember einen neuen Retail Store in der Livat Centre Shopping Hall in Peking (China) eröffnen wird. Passend zur Eröffnung hat Apple ein Spezielles Wallpaper als Download bereit gestellt.

Apple Livat Beijing eröffnet am 06. Dezember 2025

In unregelmäßigen Abständen eröffnet Apple rund um den Globus neue Stores. In Kürze – und passend zum Weihnachtsgeschäft – bietet Apple seinen Kunden in Peking (China) eine weitere Einkaufsmöglichkeit.

Das 2014 eröffnete Livat Centre ist eines der beliebtesten Einkaufszentren Pekings. Es ist im skandinavischen Stil gehalten und beherbergt als Hauptmieter IKEA, da es zum schwedischen Ingka-Konzern gehört, dem weltweit größten IKEA-Franchisenehmer.

Anlässlich der bevorstehenden Eröffnung von Apple Livat Beijing hat Apple ein spezielles Hintergrundbild für iPhone, iPad und Mac sowie ein spezielles Apple Watch-Zifferblatt bereitgestellt.